Як повідомляють в Міноборони РФ, внаслідок попадання крилатих ракет по Севморзаводу в Севастополі пошкоджено два кораблі.

Окупанти стверджують, що вночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем.

«Засобами протиповітряної оборони збито сім крилатих ракет, патрульним кораблем "Василь Биків" знищено всі безекіпажні катери. Внаслідок попадання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, які перебувають на ремонті», - стверджують російські загарбники.

Додамо, раніше стало відомо, що внаслідок атаки на судноремонтний завод постраждали 24 людини.

«Карму ніхто не скасовував»,

«Ще один вибух, зник зв'язок у Нахімівському районі. Місто не спить. Носяться пожежники, швидкі, вояки. Армагідець!»,

«Чи то що буде», «Вибухи було чутно навіть у Бахчісараї», - пишуть користувачі соцмереж про нічну атаку.

Севморзавод - це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.

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