Ким Чен Ын, который прибыл на встречу с российским диктатором, почти наверняка предоставит РФ боеприпасы, однако у этого решения будут последствия.

Какими именно они могут быть рассказал политический и военный обозреватель, бывший советник ОП Алексей Арестович.

«Поставки будут, скорее всего. Способны ли они решить главную задачу – вооружить от 200, 300, 400 тысяч российских солдат - у меня есть очень большие сомнения», - высказал свое мнение Арестович в беседе с Юрием Романенко и Николаем Фельдманом.

Арестовив предположил, что речь может идти о миллионах снарядов.

«Например, они могут получить два миллиона снарядов. Это много. Принципиально ли это изменит ход войны – нет. Но увеличит потери, снизит темпы, даст допольнительные возможности российским войскам. Но за этим последует расправа, в хорошем смысле, уже над Северной Кореей. И большие неприятности для Китая, если выяснится, что он это благословил», - подчеркнул Арестович.

При этом эксперт не исключил на этом фоне китайской игры.

«Потомучто то, что произошло на саммите G20, вот это Американо-индийское соглашение о новом транспортном коридоре из Индии через Саудовскую Арави, Израиль на Грецию и далее на Европу - это ломает главную китайскую стратегию Новый Шелковый Путь, на который они сделали ставку.

Да, и они могут пакостить американской игре, частью которой, как они считают, является Украина. Более того, я уверен, что какие-то поставки будут. Будут ли они судьбоносными и способными изменить ход войны – нет, сразу говорю», - убежден Арестович.

По словам Арестовича, например, двух миллионов снарядов хватит на год войны.

Однако, есть важный нюанс – украинские защитники сейчас уничтожают российскую артиллерию с такой скоростью, какой еще за эту войну не было.

«Люди с фронта мне говорят, что, если во времена Попасной и Северодонецка соотношение стволов было 1 к 10, а нормой было один к пяти, то есть одна наша пушка на их пять, то сейчас один к одному. На основным направлениях – один к двум, к трем и так далее. Существенно просели.

Более того, мы видим какое старье они туда тащат, расконсервированное. Это просто атас. Поэтому одними снарядами не обойдешься, нужна артиллерия», - подчеркнул Арестович.

А поставки артиллерии, отмечает аналитик, это совсем другое дело. По словам Арестовича, и в таким случае Запад также ответит симметрично – поставит Украине еще больше технологичного вооружения.

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