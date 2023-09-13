Як поівдомляє Politeka.net з посиланням на Одеську ОВА, декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

«На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури», - повідомили в ОВА.

Ліквідація наслідків триває.

На даний момент відомо про сімох постраждалих.

В ОК Південь уточнили, що cилами ППО над Одеською областю цієї ночі збито 32 ударні безпілотники ворога.

Атаки росіян тривали протягом 4,5 години.

"Пошкоджено нежитлові будівлі, викликано загоряння на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано. Семеро цивільних водіїв доставлено до медичного закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти вночі атакували Сумську область.

«Вночі у небі Сумщини знищено 3 ворожих БпЛА ''Шахед'', - розповіли в Сумській ОВА.

Крім того, цієї ночі та рано вранці агресор знову цілив по Нікопольщині Дніпропетровської області. З важкої артилерії бив по районному центру, Мирівській та Марганецькій громадах.

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, люди не постраждали.

«Але є руйнування – пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, газогони», - уточнили в ОВА.

Додамо, згідно з даними Повітряних сил ЗС України, у ніч на 13 вересня російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.

Усього зафіксовано пуски 44 “шахедів”.

«Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону», - повідомили в Повітряних Силах.

За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони "Shahed-136/131".

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