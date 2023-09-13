Як поівдомляє Politeka.net з посиланням на Одеську ОВА, декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

«На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури», - повідомили в ОВА.

Ліквідація наслідків триває.

На даний момент відомо про сімох постраждалих.

В ОК Південь уточнили, що cилами ППО над Одеською областю цієї ночі збито 32 ударні безпілотники ворога.

Шахед, дрон-камікадзе

Атаки росіян тривали протягом 4,5 години.

"Пошкоджено нежитлові будівлі, викликано загоряння на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано. Семеро цивільних водіїв доставлено до медичного закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти вночі атакували Сумську область.

«Вночі у небі Сумщини знищено 3 ворожих БпЛА ''Шахед'', - розповіли в Сумській ОВА.

Крім того, цієї ночі та рано вранці агресор знову цілив по Нікопольщині Дніпропетровської області. З важкої артилерії бив по районному центру, Мирівській та Марганецькій громадах.

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, люди не постраждали.

«Але є руйнування – пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, газогони», - уточнили в ОВА.

Додамо, згідно з даними Повітряних сил ЗС України, у ніч на 13 вересня російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.

Усього зафіксовано пуски 44 “шахедів”.

«Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону», - повідомили в Повітряних Силах.

За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони "Shahed-136/131".

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