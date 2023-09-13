Следствием того, что наши ракеты могут долетать и доставать до Севастополя, есть ряд мероприятий, которые носят системный характер. И проводились они незадолго до этой серьезной атаки по судостроительному заводу.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, нужно понимать, что перед этой атакой украинские силы активно "расчищали дорогу", чтобы эти ракеты и дроны могли добраться до такого серьезного вражеского объекта в Севастополе.

"Дело в том, что давайте посмотрим, что происходило накануне. Я хочу напомнить, что накануне были совершены успешные действия украинскими силами по уничтожению комплекса С-400, и уничтожению или повреждению не одной РЛС, в частности, в оккупированном Крыму и на южном побережье левобережья Херсонщины, выведены из строя или повреждены. То есть, расчищалась дорога для того, чтобы такие атаки стали возможны, и для того, чтобы ракеты не перехватывали", - говорит Александр Мусиенко.

Как говорит эксперт, Украина стремится установить полноценный контроль за северно-западной частью Черного моря. К тому же, у нас появилось больше возможностей для действий авиации и запуска ракет, в том числе и по Севастополю, поэтому это и происходит.

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