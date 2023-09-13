Ситуація на полі бою змінюється кожну хвилину, дуже важкі бої тривають, а наступ Сил оборони продовжується.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, продовжується наступальна операція на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Уточнюється, що в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Зазначається, що українські захисники мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

У свою чергу військовослужбовець, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон» повідомив, що минула ніч під Авдіївкою та всьому флангу була дуже важкою.

Також під Берхівкою російські окупанти «намагалися ворушитися активно».

Про ситуацію на цій ділянці фронту розповів і військовослужбовець 210 ОСБ "Берлінго" з позивним "Балу".

За його словами, у Андріївці українські захисники «трошки рухаються», але росіяни штурмують.

«Ситуація змінюється кожну хвилину. М'ясо розуміє якщо впаде фланг, то відкривається дуже гарний шлях для нас. Кліщіївка - йде зачистка населеного пункту», - розповів «Бахмутський Балу», додавши, що росіяни відходять за допомогою своєї артилерії.

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