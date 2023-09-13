Боеприпасы, которые россия может получить от КНДР, еще надо доставить на поле боя и проблемы для россиян не только в этом.

По словам координатора группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константина Машовца, украинские защитники подробно просматривают тыл противника.

Машовец, комментируя панические настроения относительно корейских и иранских боеприпасов китайского производства, которые может получить россия, призвал к спокойствию.

«Успокойтесь, уважаемые. Вопросы не в самих боеприпасах, вопросы в их логистике и способах использования. У россиян с этим гораздо больше проблем, чем с самими источниками их поступления», - заверил Машовец.

Так, по словам эксперта, россиян, например, крайне удивляет тот факт, что "иностранные" боеприпасы существенно отличаются от стандартных российских аналогичного калибра своими ТТХ. Кроме того, они требуют хранения кардинально иным способом.

Стоит также учитывать, что их еще надо доставить на поле боя. В то время как ВСУ «подробно просматривают весь тактический тыл противника».

«То есть, мало того, что эти снаряды надо еще доставить "без происшествий" на первую линию, надо еще уметь ими пользоваться и должным образом хранить», - заверил Машовец.

Добавим, на встрече с Путиным Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье российского диктатора и заявил, что "уверен в успехе россии" в проведении так называемой "СВО".

Диктатор из КНДР заявил, что поддерживает все решения путина. По его словам, сейчас для КНДР "самым первым приоритетом являются отношения с РФ".

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