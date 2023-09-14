В оперативном командовании "Юг" сообщают о том, что российские оккупанты взяли как бы паузу именно в нанесении ракетных ударов, потому что они экономят ракеты на осень, когда будет больше холодная погода. Тогда они планируют снова наносить удары по энергетической инфраструктуре. Тем временем атаки "шахедами" не прекращаются.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, скорее всего оккупанты наладили у себя на территории производство "шахедов", так что их они не экономят.

"Исходя из того количества ударов, которые наносятся по нашей территории, буквально ежедневные удары, мы можем предположить, что противник имеет возможность более широко применять именно "шахеды". Нанося удары по объектам ну большей частью в регионах, граничащих с линией фронта, а также пытаются наносить удары вглубь территории Украины. Поэтому предположение такое вполне вероятное относительно того, что противник наладил производство и может себе разрешить опцию более широко и массово использовать "шахеды", - рассказал Сергей Грабский.

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