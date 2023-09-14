Так, только в Херсонской области за минувшие сутки ранения получили девять человек, пишет Politeka.net.

По словам первого заместителя председателя Херсонского облсовета, враг использовал управляющие авиабомбы.

«Девять человек пострадали за вчера именно в Бериславском районе, среди пострадавших и волонтеры. К сожалению, были случаи, когда люди взрывались по взрывоопасным предметам", - сообщил Юрий Соболевский.

Добавим, ранее стало известно, что оккупанты сбросили боеприпас с дрона прямо на работника полиции.

«Вчера утром российские войска в очередной раз нанесли авиационный удар в районе Одрадокаменки.

Оккупанты сбросили боеприпас с дрона на сотрудников полиции в Садовом, которые в то время прибыли по вызову граждан и работали на месте происшествия. В результате взрыва пострадал 20-летний полицейский, у него контузия и обломочные ранения, служебный автомобиль получил механические повреждения, также ранен 56-летний местный житель, у него огнестрельные раны плеча и бедра», - рассказывали в полиции Херсонщины о циничной атаке.

К счастью, обошлось без жертв.

Тем временем, украинские защитники продолжают выбивать врага на левобережье Херсонщины.

По словам руководительницы прессцентра ОК "Юг", враг цепляется, ведь перед ним поставили такую ​​задачу.

"Минус 23 оккупанта за минувшие сутки, минус 4 их танка, РСЗО, станция РЭБ и одна лодка. Мы пытаемся лишить врага тех мощностей, которыми он мог бы защищать левый берег", - добавила она.

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Кроме того, сообщалось, что ВСУ выбрали хитрую тактику.

Напомним также, что оккупанты смешали жилые дома с землей.