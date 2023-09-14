Так, только в Херсонской области за минувшие сутки ранения получили девять человек, пишет Politeka.net.
По словам первого заместителя председателя Херсонского облсовета, враг использовал управляющие авиабомбы.
«Девять человек пострадали за вчера именно в Бериславском районе, среди пострадавших и волонтеры. К сожалению, были случаи, когда люди взрывались по взрывоопасным предметам", - сообщил Юрий Соболевский.
Добавим, ранее стало известно, что оккупанты сбросили боеприпас с дрона прямо на работника полиции.
«Вчера утром российские войска в очередной раз нанесли авиационный удар в районе Одрадокаменки.
Оккупанты сбросили боеприпас с дрона на сотрудников полиции в Садовом, которые в то время прибыли по вызову граждан и работали на месте происшествия. В результате взрыва пострадал 20-летний полицейский, у него контузия и обломочные ранения, служебный автомобиль получил механические повреждения, также ранен 56-летний местный житель, у него огнестрельные раны плеча и бедра», - рассказывали в полиции Херсонщины о циничной атаке.
К счастью, обошлось без жертв.
Тем временем, украинские защитники продолжают выбивать врага на левобережье Херсонщины.
По словам руководительницы прессцентра ОК "Юг", враг цепляется, ведь перед ним поставили такую задачу.
"Минус 23 оккупанта за минувшие сутки, минус 4 их танка, РСЗО, станция РЭБ и одна лодка. Мы пытаемся лишить врага тех мощностей, которыми он мог бы защищать левый берег", - добавила она.
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Кроме того, сообщалось, что ВСУ выбрали хитрую тактику.
Напомним также, что оккупанты смешали жилые дома с землей.