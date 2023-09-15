Так, очень громко сейчас в Хмельницкой области, пишет Politeka.net.
«Внимание! Хмельнитчина – работа ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» - говорится в срочном сообщении Воздушных сил ВС Украины.
В Сети пишут о возможной атаке по Староконстантинову, где расположен военный аэродром.
Также о звуках взрывов сообщалось в Винницкой области.
«Группа вражеских ударных БПЛА в воздушном пространстве Винницкой области движется в северо-западном направлении. Оставайтесь в укрытиях!», – срочно предупреждали в Воздушных Силах.
Также ночью под угрозой применения врагом ударных дронов находились Николаевская и Херсонская области, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская, Житомирская, Тернопольская и Ровенская.
Воздушная тревога звучала и в Запорожской области.
Кроме того, была зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
«Угроза применения авиационного вооружения!», – предупреждали защитники неба над Украиной.
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Кроме того, сообщалось, что ВСУ выбрали хитрую тактику.
Напомним также, что оккупанты смешали жилые дома с землей.