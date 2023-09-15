Эксперт объяснил, как изменилась ситуация на Бахмутском направлении, в частности, в районах Клещиевки и Андреевки.

На Бахмутском направлении противник пытается помешать ВСУ южнее и севернее города занять удобные районы и рубежи для активных действий по самому Бахмуту. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

В частности, севернее в полосе обороны 200-й отдельной мотострелковой бригады противника, его командование сформировало сводный тактический отряд типа "Шторм-Z" (это где-то 2-3 штурмовых роты, укомплектованных осужденными гражданами рф).

"Очевидно, что в ближайшее время оно его использует для штурмовых действий. Вероятно, по направлению Дубово-Василевка – Орехово-Василевка (как альтернатива – по направлению Ягодное – Богдановка)", — пишет эксперт.

Константин Машовец отметил, что южнее Бахмута, несмотря на то, что в районе с.Клещиевка и с.Андреевка российские оккупанты за последние несколько суток немного попятились, в ближайшее время противник попытается восстановить положение в этих районах.

"На данный момент противник активно пытается противодействовать передовым подразделениям ВСУ южнее г.Бахмута с целью удержания их по рубежу железной дороги, ведущей из Бахмута на Горловку... По сути, это у него здесь основной рубеж обороны... Однако, по крайней мере, на 2-х участках (севернее и южнее с.Андреевка) ВСУ уже вышли на него, а по определенной информации – даже пересекли его... Хотя сами н.п (и Клещиевка, и Андреевка) пока полностью не контролируются украинскими войсками", — добавил военный обозреватель.

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Кроме того, сообщалось, что ВСУ выбрали хитрую тактику.

Напомним также, что оккупанты смешали жилые дома с землей.