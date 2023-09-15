Об этом заявил полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов, комментируя уничтожение в оккупированном Крыму помплекс ПВО «Триумф».

По его словам, беспилотники смогли долететь до позиций этого дивизиона и уничтожить радары и антенны.

«Все, что могло видеть и слышать – все было уничтожено беспилотниками. А потом туда прилетели две большие крылатые ракеты «Нептун», наши ракеты, переделанные под класс «земля-земля». Это бывший противокарабельный ракетный комплекс, а сейчас это ракетный комплекс с ракетами, которые могут поражать наземные цели», - сообщил Жданов.

Ракета Нептун

При этом стартовые позиции ракетных установок, говорит Жданов, не были рассредоточены.

«Они находились компактно, в одном месте, недалеко от самих радиолокационных станций. Поэтому двумя ракетами еще минус один дивизион. По разным оценкам, в Крыму было развернуто около шести дивизионов вот такого 400-го комплекса. Больше Россия не смогла, потому как их нехватает катастрофически. Они несут потери, надо еще фронт прикрывать, а сейчас еще Москву и крупные города. Это уже второй дивизион С-400, который уничтожен», - сообщил Олег Жданов.

Оккупанты, ПВО, С-400

Эксперт также подчеркнул, что ни одну из двух ракет «Нептун» оккупанты сбить не смогли.

«Мы бьем по своей территории, по военным объектам бьем. Мы знаем их полный список, даже с учетом тех, которые они пытались строить… Пока что выбивается система ПВО для того, чтобы расчистить небо для нашей авиации.

Чтобы они могли спокойно работать по всей территории Крыма. Где-то там рядом в списке очередных целей в Крыму находится Крымский мост. Так что ждем. Наш «украинский Моссад» действует и не дает врагам покоя», - подчеркнул эксперт.

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