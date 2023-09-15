Украине известны все военные объекты оккупантов в Крыму, в том числе и те, которые только строятся.

Об этом заявил полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов, комментируя уничтожение в оккупированном Крыму помплекс ПВО «Триумф».

По его словам, беспилотники смогли долететь до позиций этого дивизиона и уничтожить радары и антенны.

«Все, что могло видеть и слышать – все было уничтожено беспилотниками. А потом туда прилетели две большие крылатые ракеты «Нептун», наши ракеты, переделанные под класс «земля-земля». Это бывший противокарабельный ракетный комплекс, а сейчас это ракетный комплекс с ракетами, которые могут поражать наземные цели», - сообщил Жданов.

При этом стартовые позиции ракетных установок, говорит Жданов, не были рассредоточены.

«Они находились компактно, в одном месте, недалеко от самих радиолокационных станций. Поэтому двумя ракетами еще минус один дивизион. По разным оценкам, в Крыму было развернуто около шести дивизионов вот такого 400-го комплекса. Больше Россия не смогла, потому как их нехватает катастрофически. Они несут потери, надо еще фронт прикрывать, а сейчас еще Москву и крупные города. Это уже второй дивизион С-400, который уничтожен», - сообщил Олег Жданов.

Эксперт также подчеркнул, что ни одну из двух ракет «Нептун» оккупанты сбить не смогли.

«Мы бьем по своей территории, по военным объектам бьем. Мы знаем их полный список, даже с учетом тех, которые они пытались строить… Пока что выбивается система ПВО для того, чтобы расчистить небо для нашей авиации.

Чтобы они могли спокойно работать по всей территории Крыма. Где-то там рядом в списке очередных целей в Крыму находится Крымский мост. Так что ждем. Наш «украинский Моссад» действует и не дает врагам покоя», - подчеркнул эксперт.

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