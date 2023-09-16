Есть несколько десятков военных объектов, которые Украина должна сохранить для выполнения боевых задач после освобождения.

Для Путина, Крым - это в первую очередь политический проект, в то время как для украинской армии это стратегически важный военный объект. По мнению полковника запаса ВСУ Романа Свитана, Крым стал местом, через которое проходит основной поток военной техники, которая в конечном итоге наносит удары по украинским военнослужащим.

"Наша цель - достичь Крымского моста и уничтожить его, или хотя бы вывести из строя, чтобы враг не мог использовать его для перемещения военных грузов. В этом контексте мы будем предпринимать столько попыток, сколько необходимо, так как это ключевая цель наших войск" - делится эксперт.

Свитан также уточнил, какие военные объекты в Крыму требуют немедленного уничтожения. По его мнению, в первую очередь, это российские военные корабли и суда, которые могут использоваться для военных операций.

Он также упомянул, что в Крыму есть несколько десятков военных объектов, которые Украина должна сохранить для выполнения боевых задач после освобождения полуострова.

Отметим, согласно сообщению 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая освободила Андреевку, они окружили и уничтожили 72-ю отдельную мотострелковую бригаду оккупантов. Также стало известно о гибели начальника разведки бригады, трех командиров батальонов и "почти всей пехоты 72-й бригады вместе с офицерами".

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