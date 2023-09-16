Исследование второй линии свидетельствует о ее меньшей заминированности. В ближайший месяц оккупанты, по всей видимости, будут стараться усугубить ситуацию на Купянском направлении. Военный эксперт Роман Свитан рассказал о том, почему оккупанты пытаются нагнетать обстановку именно на данном направлении уже не в первый раз.

Эксперт напомнил, силы оккупантов не случайно движутся вдоль аммиачной трубы на Купянском направлении. Он уточнил, что Купянск-Узловой – это не только важная железнодорожная станция, но и место прохождения аммиачной трубы.

"Одним из приоритетных вопросов для российских сил является обеспечение более или менее безопасного транспортирования аммиака. Оккупационные войска стремятся дойти до точки пересечения этой аммиачной трубы, которая находится в районе Купянск-Узлового.

Далее аммиачная труба простирается на восток в направлении Одессы" - делится эксперт, упоминая, что оккупанты все еще намерены связать наши силы на данном направлении.

Отметим, военные силы Украины вернули контроль над населенным пунктом Андреевка в Донецкой области, по информации генштаба Вооруженных Сил Украины. На этой территории существует обширная сеть дорог с твердым покрытием, что позволит украинским войскам оперировать в этом районе даже в холодное и дождливое осенне-зимнее время.

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