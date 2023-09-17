Военный эксперт объяснил, что у ВСУ есть все шансы окончательно проломить линию Суровикина на юге.

В сети появилась информация, что оккупанты бросили на фронты в Украине около 420 тысяч личного состава. Их там на самом деле очень много, и они понимают какие задачи ставят перед собой ВСУ – пролом линии обороны Суровикина и выход к Азовскому побережью.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, у Вооруженных сил Украины есть месяц-полтора на наступательные операции, так как дальше этому может помешать погода. Однако, шансы на прорыв составляют примерно 50 на 50.

"Орков очень много, и они знают цену вопроса, и они в конце концов в обороне, что в принципе всегда удобнее. Поэтому да, у них есть серьезный шанс удержать там оборону до наступления осенних дождей, тех самых, которые сильно приостанавливают или как минимум замедляют продвижение бронетехники. Когда пойдут осенние дожди в этом году никто не знает. Может у нас остался месяц, может полтора, может два. И орки могут за это время посыпаться, но могут и удержаться, шансы вот 50 на 50", - рассказал Евгений Дикий.

По словам эксперта, то что точно можно спрогнозировать, это жестокие тяжелые бои и в ближайшие недели.

"Прогноз на ближайшую неделю очевидный – ближайшие недели очень жестокие бои с пока, к сожалению, непредсказуемым результатом", - подытожил Евгений Дикий.

Последние новости Украины:

Напомним, Операция там была не одна: эксперт раскрыл детали мощного удара по силам оккупантов в Крыму.

Как сообщала Politeka, Становится сложным удерживать: важные населенные пункты под огневым контролем, какая обстановка на фронте.

Также Politeka писала, что "Это мой дом!": россияне с самолета сбросили авиабомбу на жилой квартал.