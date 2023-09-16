Украинский политолог озвучил конкретный пример, как нашей стране можно было бы избежать блокировки доступа зерна, в частности, на польский рынок.

Так, соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт Юрий Романенко поделился мнением относительно зерновой проблему, с которой столкнулась Украина.

По словам политолога, ее можно было решить, если бы украинские зернотрейдеры проявили инициативу, создав альтернативу ОПЕК.

"Когда наши зернотрейдеры "залезли" на польский рынок и начали там сбивать цены на зерно - это привело к тому, что поляки начали блокировать доступ украинского зерна на польский рынок, хотя экспорт через польскую территорию они не останавливали.

В результате наши вместо того, чтобы попытаться договориться и сказать: давайте, условно говоря, сделаем в рамках триморья, огромный зерновой ОПЕК [прим. ред - Организация 13 стран — экспортёров нефти], в который бы входили страны с центрально-восточной Европы: Польша, Румыния, Украина, которые бы могли согласовано играть на мировом рынке. Украина с такой инициативой должна была бы прийти к полякам и румынам", - рассказал Романенко в своем youtube-канале.

Кроме того, добавил эксперт, вокруг данной инициативы выстроилась бы инфраструктура, которая позволила бы нашей стране зайти на мировой рынок.

"И вокруг этого выстраивать всю инфраструктуру. Пусть была бы для этого создана биржевая биржа где-нибудь в Гданьске, для того, чтобы страны свою продукцию "вбрасывали" согласовано. И тогда наши трейдеры, которые приезжают в Польшу и за копейки "сбрасывают" это зерно, потому что им нужно быстрее это сделать, пока не перекрыта граница и тогда бы эти страны стали серьезным игроком на мировом рынке продовольства, точно так, как страны ОПЕК формируют глобальные цены на нефть и энергоресурсы, согласовывая свою политику", - резюмировал Юрий Романенко.

Последние новости Украины:

Юрий Романенко о переломном моменте Украины: "Огромное перенапряжение сил на фронте".

Юрий Романенко рассказал о новой разработке для борьбы с "Шахедами".

Напомним также, что грязную коррупционную схему разоблачили в нескольких украинских города.