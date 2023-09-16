На Бахмутском направлении Андреевка, перейдя под контроль сил обороны Украины, позволяет осуществлять давление как в северном направлении - район Клещиевки, в восточном - Отрадовка, так и в южном - Зеленополье-Курдюмовка.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что теперь командование противника вынуждено будет принимать непростые решения, как им действовать дальше.

По его словам, первый вариант для оккупантов - системными контратаками вернуть контроль над Андреевкой, задействовав резервы. Эксперт напомнил, что когда Клещиевка стала превращаться в серую зону, то примерно такое и стало происходить, в результате чего на въезде в село образовалась знатная свалка металлолома из разных образцов советского/российского ВПК.

Второй вариант - закрепиться за железной дорогой и продолжать держать оборону, но для оккупантов это сложная задача, особенно с учётом того, что это низина и рай для кассетных боеприпасов.

Александр Коваленко наиболее вероятным считает третий вариант— российское командование может избрать поступательный, неспешный отвод сил к трассе 0513 с занятием там "жёсткой" обороны по линии Николаевка вторая-Отрадовка-Опытное (фактически - южные ворота в Бахмут).

"И ещё, один очень важный момент. СОУ на протяжении всего этого времени действовали на участке, где присутствовали силы противника в несколько раз превосходящие их. По некоторым направлениям оперировали в обороне подразделения в 3-4 раза превосходящие наши силы. То есть, мы в очередной раз разрушаем стереотипы", — добавил военный обозрватель.

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