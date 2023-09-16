Вероятно, будет принято решение о вводе стратегических резервов туда, где российские силы будут склонны к наступлению.

Как только начнется активное наступление на фронте, тогда можно будет внести стратегические резервы и развивать оперативные действия вперед. Об этом сообщил полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан.

"И в направлении Мелитополя, и в сторону Мариуполя, у наших вооруженных сил есть равные возможности выполнить ключевую стратегическую задачу – перекрыть сухопутный коридор.

Вероятно, будет принято решение о вводе стратегических резервов туда, где российские силы будут склонны к наступлению, и, возможно, они даже будут вынуждены отступить под давлением наших наступательных частей" - делится эксперт.

Также эксперт добавил, наша цель - достичь Крымского моста и уничтожить его, или хотя бы вывести из строя, чтобы враг не мог использовать его для перемещения военных грузов. В этом контексте мы будем предпринимать столько попыток, сколько необходимо, так как это ключевая цель наших войск.

Свитан также уточнил, какие военные объекты в Крыму требуют немедленного уничтожения. По его мнению, в первую очередь, это российские военные корабли и суда, которые могут использоваться для военных операций.

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