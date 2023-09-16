Известный аэроразведчик с позывным "Мадяр", командир группы "Птицы Мадяра" рассказал, как изменилась ситуация с потерями ВСУ на фронте.

По его словам, в течение прошлого года общие потери (безвозвратные и санитарные) украинского войска на 90% были нанесены артиллерийской деятельностью российских оккупантов, но после перехода ВСУ к наступлению статистика резко изменилась.

"В момент, когда мы тотально обороняли нашу страну, доминирующее количество потерь личного состава было связано с артиллерийской деятельностью врага. То есть ты сидишь в окопе, ты держишь оборону, по тебе летит, куда-то попадает, куда-то не попадает - 90% потерь. Я говорю об общем фронте, я не говорю об уличных боях или отдельных ситуациях", — пояснил "Мадяр".

Военный отметил, что сегодня, когда ВСУ перешли к наступательным действиям и заходят на вражеские территории, треть общих потерь забирает ситуация с враждебным минированием. Поэтому нам очень нужны технологии распознавания за счет наземных или летающих дронов взрывных средств.

"Мадяр" также рассказал о значительном преобладании врага по количеству дронов.

"Это - обычный китайский дрон, стоимостью 350-400 долларов, централизованно поставляемый вражеской армии, и на сегодняшний день концентрация тех средств у врага относительно нас составляет, может, 5:1, может, 10:1. Я не веду их статистику, мы только чувствуем количество того, что получаем на свою голову ежедневно на полосе более 1000 километров", - подчеркнул защитник.

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