Эксперт рассказал, что происходит на Купянском направлении, и оценил масштаб угрозы нового наступления российских оккупантов.

Несколько суток назад в информационной среде начали озвучиваться прогнозы относительно того, что в конце сентября противник начнет широкомасштабное наступление на Купянском направлении (приводятся даже конкретные даты — примерно 26–27.09.2023).

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал, что на Купянском направлении развернуты силы и средства группировки войск противника "Запад". Основу этой ГВ оккупантов составляют войска Западного военного округа вс рф, который в общей структуре российского войска считается наиболее "элитным".

"Но после того, как сформированные на базе этого округа оперативно-тактические группировки войск противника (в том числе и обе "элитные" дивизии), по крайней мере 2 раза, получили хорошего пинка от ВСУ (один раз - под Черниговом, Сумами и Харьковом, второй - под Балаклеей, Изюмом и Купянском) эта его "элитность", скажем так - "немного поблекла"", — пишет эксперт.

На данный момент командование войск противника сосредоточило и развернуло непосредственно на Купянском направлении две оперативно-тактических группировки:

первая, развернутая с севера (вдоль реки Оскол от границы до района с.Двуречная и направление с. Синьковка - с.Петропавловка)

вторая развернута юго-восточнее предыдущей и оперирует от с.Первомайское до с.Коломыйчиха. Основными целями ее сейчас являются направления на с.Петропавловка, с. Берестово и с.Стельмаховка.

Вместе это:

личного состава - 52 549

танков – 489 единиц

боевых бронированных машин - 628 единиц

артиллерийских систем – 511 единиц

реактивных систем залпового огня – 162 единицы

пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса - до 8 единиц.

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