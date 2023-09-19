Блогер Алексей Арестович рассказал, насколько сложной будет следующая зима. Об этом эксперт заявил на своем ютуб-канале в эфире с Василием Головановым.

"Каждая семья решает сама, что ей делать. Мои все в Киеве. Следующая зима в Украине будет легче. Все дело в том, что это второй раз, второй раз мы готовы. Они тоже готовятся, но такого количества ракет не будет уже", - рассказал эксперт.

Как добавил специалист, россия может попытаться несколько раз впечатлить масштабными налетами, но не больше. Во-вторых, у них не только ракет, но и носителей меньше для одновременного запуска.

Также не стоит забывать, что украинская энергосистема теперь готова. Хотя специалисты и жалуются, что не полностью подготовились к зиме, но еще есть время подготовится, а также есть опыт у энергетиков, который они обрели в прошлом году.

Раз в первый раз Украина справилась с этой тяжелой ситуацией, значит и во второй раз все получится. При этом не стоит забывать, что блэкаут в Украине на пять дней произошел не из-за обстрелов, а из-за недоразумения, которое произошло. Ведь именно тот налет был для россиян очень нерезультативным, когда произошел блекаут.

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