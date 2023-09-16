Политический и военный обозреватель, бывший советник ОП Алексей Арестович навел пример Израиля, власти которого никогда не запрещали своим гражданам выезжать за пределы страны, даже в активной и самой сложной фазе войны.

Об этом бывший советник ОП Алексей Арестович заявил в эфире Василия Голованова.

"Я противник запрета выезда людей за границу, любых категорий мужчин, даже во время войны. Заметьте, Израиль никогда не запрещал, даже в момент, когда вопрос существования Израиля стоял. Сейчас вопрос о существовании Украины не стоит, этот период миновал в течение первого полугода начала войны.

Сейчас стоит вопрос, возможно, частичной потери территории, мы боремся за восстановление территориальной целостности и прочее, но уже угрозы страны нет, но мужчин по-прежнему не выпускают", - говорит Арестович.

По словам военного эксперта, необходимо инициировать электронную базу, благодаря которой мужчинам будет разрешено выезжать из Укарины, но по первому требованию они обязаны будут вернуться в страну.

"С моей точки зрения, должно было быть сделано так: все в электронную базу, ты можешь выехать спокойно, если тебе надо, но по первому свистку ты должен вернуться. Если ты не вернулся, то у тебя тогда начинаются неприятности всякого рода, вплоть до самых жестких мер: поражения в правах, наложения запрета на собственность и так далее. То есть люди должны понимать, что если они не вернутся на защиту Родины - они сделали главную ошибку в своей жизни", - резюмировал Арестович.

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