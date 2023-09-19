Как сообщает Politeka.net со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового, в результате удара вспыхнул пожар на промышленном складе.
«В результате атаки горит крыша промышленного склада в одном из районов Львова. Пока известно об одной пострадавшей», - сообщал Садовый.
Впоследствии стало известно, что женщину спасли.
Также сообщается, что из-под обломков достали мужчину.
«На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы. Воздушная тревога продолжается! Опасность новых атак остается!», – предупредил руководитель Львовской ОВА Козицкий.
Также известно о звуках взрывов в Кривом Роге.
«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», – предупредил мэр города Александр Вилкул.
Тем временем в Воздушных силах ВС Украины предупредили об очередной угрозе для Херсонщины:
"Воздушная тревога в Херсонской области связана с активностью вражеской тактической авиации!"
ОБНОВЛЕНО:
Садовый уточнил, что на данный момент известно об одном пострадавшем.
"Еще раз. Пока известно только об одном пострадавшем в результате атаки. Из-под завалов на складе во Львове сегодня извлекли парня 26 лет.
У пострадавшего открытый перелом конечности. Он уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь".
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