Как сообщает Politeka.net со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового, в результате удара вспыхнул пожар на промышленном складе.

«В результате атаки горит крыша промышленного склада в одном из районов Львова. Пока известно об одной пострадавшей», - сообщал Садовый.

Впоследствии стало известно, что женщину спасли.

Также сообщается, что из-под обломков достали мужчину.

«На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы. Воздушная тревога продолжается! Опасность новых атак остается!», – предупредил руководитель Львовской ОВА Козицкий.

Также известно о звуках взрывов в Кривом Роге.

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», – предупредил мэр города Александр Вилкул.

Тем временем в Воздушных силах ВС Украины предупредили об очередной угрозе для Херсонщины:

"Воздушная тревога в Херсонской области связана с активностью вражеской тактической авиации!"

ОБНОВЛЕНО:

Садовый уточнил, что на данный момент известно об одном пострадавшем.

"Еще раз. Пока известно только об одном пострадавшем в результате атаки. Из-под завалов на складе во Львове сегодня извлекли парня 26 лет.

У пострадавшего открытый перелом конечности. Он уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь".

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