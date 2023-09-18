Окупанти несуть жахливі втрати, але від своїх цинічних планів не відмовляються

Як пише Politeka.net з посиланням на Міністерство оборони України, на Куп’янському напрямку противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні.

«Силами оборони успішно відбито атаки противника в районі Новоселівське Луганської області», - зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на Лиманському напрямку противник продовжує перегрупування військ, наступальних дій не вів.

Тим часом на Бахмутському напрямку противник намагався прорвати нашу оборону в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області.

«Безуспішно», - запевнили в Міністерстві оборони.

На цьому напрямку українські війська звільнили Андріївку та Кліщіївку.

«Але ворог намагається з усіх сил повернути втрачені позиції. Тож, наші бійці стримують там атаки ворога та закріплюються на досягнутих рубежах», - повідомила Маляр.

В Міністерстві оборони також запевняють, що наступ на Бахмутському напрямку здійснюється силами, якими ми обороняємось.

«Тобто без створення наступального угруповання, без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів.

Це можливо лише завдяки майстерності Командувача ОСУВ Хортиця, Штабу - який працює 24/7, та мужності наших бійців», - пояснила Маляр.

За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 кВ.км. Загалом звільнена під Бахмутом площа складає 51 кВ.км.

Тим часом на Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Мар’їнка та оточити Авдіївку.

Ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Керамік, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог в обороні і продовжує обстріли.

Атаки ворога відбито в районі Новомихайлівка, Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області.

Продовжується наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

«Є успіх в районі південніше та східніше Роботине. Наші зараз там закріплюються на досягнутих рубежах», - розповіла Маляр.

За тиждень Силами оборони на півдні звільнено 5,2 кВ.км. територій. Загалом, з початку наступу ця цифра складає 261,7 кВ. км.

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Крім того, Politeka.net писала, що окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару.