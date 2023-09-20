Выросло число жертв безжалостной атаки на Купянск, также стало известно, чем именно оккупанты ударили по городу.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую прокуратуру, жертвами новой российской атаки на Купянск стали шесть человек.

Ранее было известно о трех погибших.

Россияне нанесли ракетный удар, когда в городе двигался автомобиль с волонтерами, эвакуировавшими мирное население.

По данным прокуратуры, погибли четверо мужчин и две женщины.

«Российские военные нанесли удар по г. Купянск гибридной ракете «Гром-Е1», созданной на базе советской ракеты Х-38. Максимальная дальность поражения может составить 120 км», – рассказали в прокуратуре.

Оккупанты впервые использовали «Гром-Е1» на Харьковщине.

По словам спикера прокуратуры области Дмитрия Чубенко, россияне избрали тактику «выжженной земли», истребляя гражданские объекты и беззащитных мирных жителей».

Ракету "Гром-Е1" россия позиционирует как аналог американских JDAM-ER.

По данным Defence Express, для наведения "Гром-Е1" используется инерциальная и спутниковая система навигации, а среди типов цели указаны "легкоуязвимые наземные цели с известными координатами". Кроме стандартной обломочно-фугасной части, декларировалась разработка в термобарическом исполнении с возможностью высотного подрыва.

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