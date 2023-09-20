Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую прокуратуру, жертвами новой российской атаки на Купянск стали шесть человек.
Ранее было известно о трех погибших.
Россияне нанесли ракетный удар, когда в городе двигался автомобиль с волонтерами, эвакуировавшими мирное население.
По данным прокуратуры, погибли четверо мужчин и две женщины.
«Российские военные нанесли удар по г. Купянск гибридной ракете «Гром-Е1», созданной на базе советской ракеты Х-38. Максимальная дальность поражения может составить 120 км», – рассказали в прокуратуре.
Оккупанты впервые использовали «Гром-Е1» на Харьковщине.
По словам спикера прокуратуры области Дмитрия Чубенко, россияне избрали тактику «выжженной земли», истребляя гражданские объекты и беззащитных мирных жителей».
Ракету "Гром-Е1" россия позиционирует как аналог американских JDAM-ER.
По данным Defence Express, для наведения "Гром-Е1" используется инерциальная и спутниковая система навигации, а среди типов цели указаны "легкоуязвимые наземные цели с известными координатами". Кроме стандартной обломочно-фугасной части, декларировалась разработка в термобарическом исполнении с возможностью высотного подрыва.
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