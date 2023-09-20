Стало известно о новой трагедии, произошедшей на украинской границе.

О первых подробностях рассказали в Государственной пограничной службе Украины, пишет Politeka.net.

По словам пограничников, на границе с Румынией обнаружили тело человека.

«Это 24 зафиксированный случай гибели мужчины на границе с ЕС с начала полномасштабного вторжения. Видно, что тело скорее даже – скелет в зимней одежде – лежало там долго», - отметили пограничники.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что такие способы пересечь границу не только незаконны, но и опасны.

Добавим, что на днях украинские пограничники рассказывали об еще одном диком случае, который, к счастью, окончился без жертв.

Так, в прицепе фуры, прибывшей паромом через Дунай, между грузом пластиковых труб пограничники на Одесчине обнаружили женщину с мужчиной и двумя детьми.

Как выяснилось, семья из Ирака проникла в фуру во время загрузки в Турции.

"История поиска лучшей судьбы в ЕС могла иметь кардинально другую концовку, ведь «туристы» не имели ни воды, ни продовольствия. Горячий чай и теплая еда от пограничников спасли ситуацию", – рассказали пограничники.

Семью вернут в Румынию в порядке реадмиссии.

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