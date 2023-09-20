Подробиці НП розповіли в поліції Киева, пише Politeka.net.

Вибух прогримів вночі в Дніпровському районі міста Києва близько 03:00 години.

Тоді правоохоронці отримали виклик від місцевої мешканки про те, що на розі будинку на вулиці Вифлеємська вона почула звук схожий на вибух.

На місці правоохоронці виявили та вилучили залишки вибухового пристрою, а саме уламки, запобіжну чеку та частину запалу від гранати «Ф-1».

На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Деякі пошкодження отримав лише автомобіль марки «Вольво», що був припаркований поруч з будинком.

Як виявилося, до вибуху причетний неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів та хуліганство уродженець Луганщини, 1998 року народження. Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України неподалік місця проживання.

В особистих речах зловмисника знайшли ще одну гранату «Ф-1» із запалом.

«Працівники поліції з’ясували, що порушник прийшов до будинку, де проживає чоловік, з яким у нього давній конфлікт. У якийсь момент фігурант жбурнув гранату, яка вибухнула на розі багатоповерхівки та втік з місця події», - розповіли правоохоронці подробиці НП.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 – хуліганство, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень та за ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавленням волі.

Слідство триває.

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