Украинские защитники активно противостоят российским оккупантам на востоке и юге Украины. Особое внимание уделяется второму направлению, которое имеет стратегическое значение для врага, включая Крым и Крымский мост. Детальнее об этом рассказал военный эксперт Петр Черник.

По мнению военного эксперта Петра Черника, освобождение полуострова Крым может быть достигнуто путем разрушения этой незаконной структуры и применения дальнобойных ракет для борьбы с оккупантами.

"Крым несложно взять. Но для этого надо завалить мост и месяц времени "перемалывать" их ракетами. Для достижения этой цели может потребоваться до тысячи дальнобойных ракет. Тогда артерии, которая питает, – нет. Все что плывет – топим", - делится эксперт.

По его словам, южный плацдарм уже достаточно широкий – примерно 10 на 10 километров. ВСУ удалось пройти самую тяжелую и самую жесткую линию минных полей, где плотность минирования достигала 5 взрывных устройств на метр квадратный.

По словам эксперта, если бы нам удалось прикоснуться к северному Поазовью и условно в районе Молочного Лимана построить уже наши оборонные рубежи, и таким образом разрубить сухопутный коридор, то это действительно был бы очень огромный шаг в этой войне.

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