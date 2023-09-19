Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, ворожі безпілотники атакували місто близько 5 ранку.

«Є постраждалі внаслідок падіння уламків. Пошкоджено 3 складські будівлі з подальшим загоранням на площі 9 тис. 450 м кв. Ліквідація пожежі триває», - розповіли в МВС.

У свою чергу міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що росіяни знали, куди цілились.

«Це була конкретна локація, де знаходяться багато складів», - повідомив Садовий.

За його словами, під ворожий огонь потрапила гуманітарна допомога.

«Одяг, гуманітарна допомога. Оце туди вони цілились, лупили. Отримують задоволення, коли вбивають мирних людей, нищать госпіталі, садочки. Тепер от склади. Це є для них напевне прояв великого героїзму…», – розповів Садовий в етері Радіо Свобода.

Він додав, що такого масштабного удару і таких великих пожеж «ми вже давно не бачили». Також заявив, що медики надавали допомогу й іншим потерпілим, які отримали незначні поранення і не потребували госпіталізації.

У лікарні наразі тільки 26-річний хлопець.

ОНОВЛЕНО:

Внаслідок атаки є загиблий.

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