Російські загарбники атакують Харківську область, знищуючи все, до чого можуть дотягнутися.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, окупанти завдали три удари у Холодногірському районі Харкова.

«Тип ракет встановлюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі», - повідомили в ОДА.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також в Харківській ОДА розповіли, що протягом доби окупанти завдали авіаційні удари по Берестовому Куп’янського району, Копанкам та Шийківці Ізюмського району.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області. Так, у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі.

Без потерпілих.

Пізніше ворог знов атакував Вовчанськ. Ввечері у місті на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстилка на площі 300м.кв.

Нагадаємо, що російські загарбники атакували також Львів і Кривий Ріг.

Тим часом у деяких областях України лунає повітряна тривога. Вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

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