Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КМВА, в результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - призвали в КМВА.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы работают.

«В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте.

В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек», - уточнил Кличко.

На сейчас информации о пострадавших нет.

Кроме того, спасатели тушат пожар в Дарницком районе.

«Есть обращение к медикам», – сообщил Кличко.

В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.

Тем временем о сильном взрыве сообщают жители Ровно. В части города исчез свет. Также мощные взрывы раздавались в Харькове. В городе есть "прилеты".

Также взрывы гремят в Винницкой области.

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Также напомним, что под Москвой произошла диверсия.

Кроме того, Politeka.net писала, что убит полицейский, который спасал других и выжил после Иловайского котла.