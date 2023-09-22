Боевые действия этой зимой будут отличаться от ситуации на фронте в минувшую осень-зиму.

Таким мнением поделился военный, полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов.

«В этом году у нас нет шансов останавливаться на позиционную войну. Мы уже имеем жесточайший урок, мы дали 9 месяцев шанса российской армии и в результате, что мы получили – классический рубеж обороны, состоящий из трех оборонительных линий, что для нас теперь является огромной проблемой», - пояснил Жданов в интервью, опубликованном на его странице в YouTube.

Жданов подчеркнул, что прорыв этой линии обороны идет уже четвертый месяц.

«Остановку ни в коем случае делать нельзя, о чем и сказал генерал Буданов», - подчеркнул Жданов.

Говоря о погодных условиях, военный эксперт пояснил, что проблемой являются слякоть, сырость, дождь, снег, нулевая температура.

«Вот это главный тормоз боевых действий. Если ударяет мороз и грунт начинает подмерзать, то тяжелая техника может действовать. Преимущество будет иметь тот, кто хорошо подготовит к зимним условиям, к морозу», - заявил Жданов, высказав уверенность, что это будут ВСУ.

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