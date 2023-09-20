Подробности ЧП рассказали в полиции Киева, пишет Politeka.net.

Взрыв прогремел ночью в Днепровском районе города Киева около 03:00.

Тогда правоохранители получили вызов от местной жительницы о том, что на углу дома по улице Вифлеемской она услышала звук, похожий на взрыв.

На месте правоохранители обнаружили и изъяли остатки взрывного устройства, а именно обломки, чеку и часть запала от гранаты «Ф-1».

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Некоторые повреждения получил только автомобиль марки «Вольво», припаркованный рядом с домом.

Как оказалось, к взрыву причастен неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и хулиганство уроженец Луганщины, 1998 года рождения.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины недалеко от места жительства.

В личных вещах мужчины обнаружили еще одну гранату «Ф-1» со страстью.

«Работники полиции выяснили, что нарушитель пришел в дом, где проживает мужчина, с которым у него давний конфликт. В какой-то момент фигурант швырнул гранату, которая взорвалась на углу многоэтажки и скрылся с места происшествия», - рассказали правоохранители подробности ЧП.

Возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений и по ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишением свободы.

Следствие продолжается.

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