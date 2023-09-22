Украинские войска продвигаются к дороге Т0513, которая протягивается через Краматорский и Бахмутский районы, проходя через населенные пункты Лиман, Северск, Бахмут и Горловку. Вместе с этим российские военные продолжают контролировать железнодорожную линию, что затрудняет дальнейшее продвижение украинских сил, делится военный эксперт Роман Свитан.

Этот новый плацдарм предоставляет возможность для дальнейшей деоккупации оккупированных территорий.

С точки зрения перспектив наступления, украинские Вооруженные Силы создали хороший рубеж обороны на Бахмутском направлении, который позволяет им двигаться как на север в сторону Бахмута, так и на юг в Горловку.

"На Бахмутском направлении существуют три важных ориентира: железнодорожная и шоссейная дороги, а также река Бахмутка, которые идут почти параллельно, направляясь с севера в сторону Бахмута. Их можно использовать как рубежи обороны и базироваться на них в своих операциях" - делится эксперт.

Эксперт предполагает, что в ближайшее время мы можем ожидать наступление украинских войск на Бахмут с юга.

Он также отмечает, что эти действия направлены на подготовку плацдарма для будущего продвижения украинских войск во время осенне-зимней кампании, которая предоставит возможность для действий в любых погодных условиях.

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