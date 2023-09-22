Так, минувшей ночью оккупанты били по Никопольщине, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
Оккупанты целили из тяжелой артиллерии по районному центру, Красногригоревской, Покровской и Мировской общинах. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, но есть разрушения.
Повреждены 5 частных домов и 4 хозяйственные постройки, газопровод и линии электропередач.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что дома практически превратились в решето.
«Сейчас в нашей области – воздушная тревога. Оставайтесь в безопасности!», - призывают в Днепропетровской ОГА.
Также в сети появились кадры пожара, вспыхнувшего в результате вечернего ракетного удара российскими войсками по Одесчине.
Напомним, вечером 21 сентября враг в очередной раз атаковал юг региона.
В результате атаки поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
Полицейские проводят осмотр разрушений, фиксируют последствия атаки и собирают доказательства преступления РФ.
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