В українській столиці палає велика пожежа, рятувальники вже на місці.

Як повідомляють в місцевих пабліках, пожежа палає на вулиці Райдужна, що у Дніпровському районі Києва.

На опублікованих кадрах видно, що будівля майже повністю охоплена полум’ям, у небо здіймається величезний стовп чорного диму.

Причини пожежі невідомі. Також на даний момент немає інформації щодо постраждалих.

Крім того, стало відомо, що невідомий чоловік нібито підірвав гранату у Дарницькому районі.

Попередньо, у деяких оселях повилітали вікна.

Додамо, що раніше рятувальники Києва повідомляли про пожежу в багатоповерхівці.

Полум'я спалахнуло у шістнадцятиповерхівці за адресою: вул. Радунська, 28.

"На балконі останнього поверху сталося займання особистих речей. Рятувальники ліквідували пожежу о 14:29 на площі 4 кв.м. Під час розвідки було виявлено чоловіка з опіками та передано медикам", - розповідали столичні рятувальники.

Згодом, чоловіку 1977 року народження було надано допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

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