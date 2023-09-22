Именно здесь продолжаются жесточайшие бои, российские захватчики контратакуют.

О ситуации на этом участке рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

По словам Машовца, на Токмакском направлении противник продолжает свои попытки "ограничить" ширину полосы вклинения украинских войск в первую позицию главного рубежа своей обороны.

Командование оккупантов провело тактическую перегруппировку своих сил и средств на этом направлении и организовало серию контратак западнее села Новопрокоповка.

«На данный момент, вероятно эпицентром боев стало с.Новопрокоповка, по обе стороны которого (восточнее и западнее), а также севернее самого населенного пункта (со стороны с.Работино), продолжаются жесткие ближние бои пехоты.

Обе стороны попеременно атакуют и отбивают контратаки друг друга, пытаясь "переломить" ситуацию в свою пользу», - сообщил Машовец.

По данным Машовца, значительных успехов нет ни у одной из сторон.

«В общем, стоит сказать, что усилия командования противника относительно ограничения размаха и темпов украинского наступления на Токмакском направлении пока дают ему определенный результат», - считает военный эксперт.

Машовец также предположил, что на Токмакском направлении украинские защитники были вынуждены пока остановиться и отражать интенсивные контратаки противника, как на своих флангах, так и непосредственно в районе своего вклинения в первую позицию главного рубежа обороны оккупантов.

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