Всю ніч рятувальники ДСНС України розбирали завали на місці ворожого удару в Черкасах.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, в результаті атаки в Черкасах 11 осіб та 13 осіб евакуйовано.

«З-під завалів врятовано 1 особу», - розповіли рятувальники.

Психологами ДСНС надано допомогу 117 особам. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, вчора внаслідок ракетного удару по місту була зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

Повідомлялось, що на момент удару в готелі Черкас могло перебувати 23 людини. В середмісті Черкас впали не просто уламки російської ракети, а її бойова частина.

«Фактично, це ринок центральний. Тут немає жодного військового об'єкту. Дякуючи Богу, це відбулось до 6-ої ранку, тому що 7-ій тут сотні, а то й тисячі людей, які приходять купувати продукти, купувати речі першої необхідності», – розповідав міський голова Анатолій Бондаренко.

Повідомлялось, що серед поранених є дві людини, які знаходяться в критичному стані.

За уточненою інформацією, сили ППО загалом збили чотири російські ракети над територією Черкаської області. Наймасштабніші наслідки – в Черкасах.

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