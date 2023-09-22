В ночь с 21 сентября украинские военные провели атаку на аэродром в Саках, что стало ещё одним успешным операционным действием на временно оккупированном полуострове Крым. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал об этом детальнее.

Совместная работа Службы безопасности Украины и Военно-морских сил принесла ряд впечатляющих результатов, включая разрушение Крымского моста и уничтожение российских военных кораблей.

Эта атака на аэродром в Саках уже вторая с начала полномасштабной войны. В прошлом году на этом аэродроме также была проведена операция, в результате которой были уничтожены или сильно повреждены самолеты, находившиеся на стоянке.

"В настоящее время Служба безопасности Украины снова обнаружила местонахождение вооруженных сил противника и военной техники на этом аэродроме, что позволило успешно провести атаку.

Процесс начался с предварительной разведки, за которой последовало использование беспилотных летательных аппаратов, чтобы насытить систему ПВО противника и ослепить её. После этого "Нептуны" были задействованы для выполнения боевой задачи, в результате чего были отменены или повреждены несколько самолетов" - поделился эксперт.

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