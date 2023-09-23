Тенденция развития боевых действий подсказывает, что у ВСУ есть хорошие шансы на перекрытие сухопутного коридора.

Существует значительная вероятность того, что украинские вооруженные силы всё же смогут выйти на побережье Азовского моря, перекроив сухопутный коридор. Военный эксперт Олег Жданов рассмотрел вероятность того, что в текущем году силы Украины не смогут выйти на побережье Азовского моря.

Он описал худший сценарий развития событий, который включает в себя, по крайней мере, освобождение Токмака.

"Пессимистичный сценарий предполагает, что ВСУ не смогут глубоко прорваться в оборону противника, но достичь Токмака мы можем. При самом плохом сценарии ВСУ могут дойти только до северной окраины Мелитополя.

При нужных успехах, украинские военные могут войти в Крым или выйти на Перекоп, тем самым изолируя полуостров. Мост в Крыму будет под полным огневым контролем Украины, и сможет быть уничтожен в полной мере" - делится эксперт.

Тенденция развития боевых действий подсказывает, что у ВСУ есть хорошие шансы на перекрытие сухопутного коридора в Крым. Это фактически вернет события на уровень до 23 февраля 2022 года.

Эксперт напомнил, ранее Бахмут был фактически захвачен оккупантами, но по мере времени им становится все сложнее удерживать занятые рубежи. Если украинские силы обороны, наконец, смогут освободить Бахмутское направление, это может привести к значительным изменениям на фронте.

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