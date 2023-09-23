Как отмечает украинский журналист и политический обозреватель Денис Казанский, оккупанты внезапно обнаружили, что в Крыму их тоже ненавидят, ждут Украину и помогают ЗСУ.

Таким образом Казанский прокомментировал призыв к крымчанам искоренять «всех ждунов и предателей».

«Те же самые люди, которые раньше утверждали, что в Крыму все русские, и Украина там никому не нужна, теперь орут, что там кругом враги, ждуны и предатели», - отреагировал на публикацию в местных СМИ Казанский.

По словам журналистов, это «очень показательный эпизод», благодаря которому можно понять истинное положение вещей.

«Россияне признают, что на захваченных территориях их ненавидят и призывают к настоящему террору против украинцев», - отметил журналист.

Добавим, что пропагандисты жалуются, что «слив информации практически идет онлайн». Тайно помогая ВСУ, жители оккупированного Крыма фотографируют не только передвижение техники и сообщают о местах дислокации подразделений, но и рассказывают, когда и какой корабль вышел в море.

Добавим, ранее стало известно, что якобы украинские партизаны в незаконно аннексированном Россией Крыму передали в больницу российским оккупантам пирожки, в которых был крысиный яд. СМИ утверждали, что в результате 8 человек погибли, еще 18 оказались в реанимации.

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