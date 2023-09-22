Так званий губернатор Севастополя заявив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту рф.
"По штабу Чорноморського флоту вороги завдали ракетного удару", — заявив губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.
В Мережі вже з’явилися кадри, на яких можна побачити, що над містом підіймається стовп чорного диму. І це не «димова завіса».
«Тобто, ППО не вберегло штаб Чорноморського флоту рф?»,
«А часом то корито припарковане не коцнули? Теж з димком стоїть, як сухарики»,
«Чим ми можемо допомогти?»,
"Так, почалось!", - коментують користувачі перші подробиці і фото з місця нібито атаки.
За деякими даними, в штабі утворилася "дірка".
"Хвиля вибухова була скаженою", - пишуть очевидці.
У свою чергу військовий журналіст Сергій Ауслендер зазначає у своєму телеграм-каналі:
"Досить безглуздо було б вважати нальоти на Севастополь «ударами відплати». Тут простежуються чіткі військові цілі, перш за все, нейтралізація Чорноморського флоту — знизити його потенціал і змусити піти. З далекобійними засобами у ЗСУ стало значно краще, удари стали набагато ефективнішими та регулярнішими, б'ють буквально щодня...".
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