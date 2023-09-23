В Крыму сообщают о новых взрывах в Севастополе, местные публикуют кадры.

В Севастополе звучат сирены воздушной опасности.

Так называемый "губернатор" Севастополя призывает местных не ходить по улицам, не подходить к окнам и укрыться в комнатах с несущими стенами.

Также назначенный оккупантами "губернатор" сообщил, что в Севастополе сработали силы ПВО, ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки.

Кроме того, местные СМИ информируют о том, что в Севастопольской бухте приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

Местные жители публикуют в соцсетях фото с места «падения обломков».

Жителей региона предупреждают о новой ракетной опасности, в городе звучит сирена.

Напомним, вчера, 22 сентября, так называемый губернатор Севастополя заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ.

"По штабу Черноморского флота враги нанесли ракетный удар", - заявил губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

В Сети опубликовали кадры, где можно увидеть, что над городом поднялся столб черного дыма.

Судя по кадрам и некоторым данным, в штабе образовалась "дыра".

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