Всю ночь спасатели ГСЧС Украины разбирали завалы на месте вражеского удара в Черкассах.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, в результате атаки в Черкассах 11 человек и 13 человек эвакуированы.

«Из-под завалов спасен 1 человек», - рассказали спасатели.

Психологами ГСЧС оказана помощь 117 лицам. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним, вчера в результате ракетного удара по городу было разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Сообщалось, что на момент удара в гостинице Черкасс могли находиться 23 человека. В центре Черкасс упали не просто обломки российской ракеты, а ее боевая часть.

«Фактически это рынок центральный. Здесь нет ни одного военного объекта. Благодаря Богу, это произошло до 6 утра, потому что 7 здесь сотни, а то и тысячи людей, которые приходят покупать продукты, покупать вещи первой необходимости», – рассказывал городской голова Анатолий Бондаренко.

Сообщалось, что среди раненых есть два человека, которые находятся в критическом состоянии.

По уточненной информации, силы ПВО в общей сложности сбили четыре российские ракеты над территорией Черкасской области. Самые масштабные последствия – в Черкассах.

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Также сообщалось, что новый удар по Украине был "экспериментальным" – в чем его особенности.