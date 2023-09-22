Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, в результате атаки в Черкассах 11 человек и 13 человек эвакуированы.
«Из-под завалов спасен 1 человек», - рассказали спасатели.
Психологами ГСЧС оказана помощь 117 лицам. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, вчера в результате ракетного удара по городу было разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.
Сообщалось, что на момент удара в гостинице Черкасс могли находиться 23 человека. В центре Черкасс упали не просто обломки российской ракеты, а ее боевая часть.
«Фактически это рынок центральный. Здесь нет ни одного военного объекта. Благодаря Богу, это произошло до 6 утра, потому что 7 здесь сотни, а то и тысячи людей, которые приходят покупать продукты, покупать вещи первой необходимости», – рассказывал городской голова Анатолий Бондаренко.
Сообщалось, что среди раненых есть два человека, которые находятся в критическом состоянии.
По уточненной информации, силы ПВО в общей сложности сбили четыре российские ракеты над территорией Черкасской области. Самые масштабные последствия – в Черкассах.
Последние новости Украины:
Не выходите на улицу – начался жестокий обстрел, есть попадания.
Напомним также о страшном пожаре, вспыхнувшем в Киеве - здание почти полностью охватываемое пламенем.
Также сообщалось, что новый удар по Украине был "экспериментальным" – в чем его особенности.