Такое развитие событий может повлиять на Запорожскую АЭС и Энергодар, делится военный эксперт.

Когда украинские вооруженные силы начнут окружение Токмака, российские оккупанты, возможно, покинут город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Эта ситуация приведет к тому, что россияне окажутся в оперативном окружении. Детальнее о ситуации рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Украинские силы будут контролировать дорогу в Новую Каховку, используя огневой контроль. Это могло бы произойти в ближайшем будущем.

Мы будем контролировать Новую Каховку огневым воздействием. А там, кстати, дорог-то основных больше нет. Дорога идёт через Токмак. Через Новую Каховку на трассе, как я понимаю, не такая уж большая пропускная способность. Подождём" - делится эксперт.

Эксперт подчеркнул, что такое развитие событий может повлиять на Запорожскую АЭС и Энергодар, и что ситуация будет наблюдаться и анализироваться ближе к моменту окружения Токмака. Таким образом, он сделал вывод, что ситуация на передовой будет продолжать развиваться.

Также ранее эксперт подметил, существует значительная вероятность того, что украинские вооруженные силы всё же смогут выйти на побережье Азовского моря, перекроив сухопутный коридор. Военный эксперт Олег Жданов рассмотрел вероятность того, что в текущем году силы Украины не смогут выйти на побережье Азовского моря.

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