Оперативное пространство перед Вооруженными Силами Украины начнет раскрываться уже за Токмаком, а более точно, за железной дорогой. Военный эксперт Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и летчик-инструктор, поделился своими наблюдениями о ситуации на Запорожском фронте.

По его словам, до этого момента украинским войскам приходилось преодолевать плотную оборону российских вооруженных сил, которые превратили каждую высотку в огневую точку и каждый населенный пункт в рубеж обороны.

"ВСУ также уделяют внимание флангам во время операций. При текущем темпе продвижения украинских войск можно ожидать, что еще месяц-полтора потребуется для преодоления плотной обороны оккупантов. Уже удалось обнаружить одну точку, в которой была прорвана так называемая линия Суровикина" - подметил эксперт.

Также эксперт делится, на Бахмутском направлении существуют три важных ориентира: железнодорожная и шоссейная дороги, а также река Бахмутка, которые идут почти параллельно, направляясь с севера в сторону Бахмута. Их можно использовать как рубежи обороны и базироваться на них в своих операциях.

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