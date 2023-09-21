Минувшей ночью и утром в Украине громыхали взрывы, российские захватчики атаковали города крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Согласно официальным данным, россияне ударили по Украине 43 ракетами, из которых сбить удалось 36.

Анализируя очередной массированный удар, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил в своем телеграм-канале, что по тактике пусков, оккупанты экспериментировали с попытками прорыва ПВО и выполнения одновременно нескольких задач.

«В Ровенской обл. отмечается попадание в объект энергетической инфраструктуры. Первый за долгое время после прекращения целенаправленных ударов по энергетике.

Не исключено, что этот налёт так же может быть началом череды ударов по энергетической инфраструктуре», - предположил Коваленко, добавив, что хотя до отопительного сезона еще далеко.

Поэтому либо это "проба пера" оккупантов, либо фальстарт.

Кроме того, по словам эксперта, с учетом последнего удара ракетами Х-101/555 18 сентября, можно говорить о применении боекомплекта, который был накоплен.

Александр Коваленко подчеркивает, что если ранее российская авиация применяла ракеты строго с графиком их производства, то в сентябре они явно вышли из этого графика.

«То есть, были взяты КРАБы с накопленного боекомплекта», - предположил военный эксперт.

Аналитик также обращает внимание на количество примененных ракет. Так, по словам Коваленко, был использован не только накопленный боекомплект, но и максимальный нагрузочный потенциал Ту-95МС.

То есть, поясняет эксперт, командование оккупантов этому удару предавало особое значение.

Однако, судя по высоким результатам работы украинской ПВО, результат их вряд ли удовлетворил.

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