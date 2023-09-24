ВСУ получили контроль над вышками Бойко, что позволило им контролировать практически всю северо-западную акваторию.

Военный эксперт выразил уверенность в успешном ударе со стороны Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе, обосновывая свои рассуждения несколькими аргументами. Олег Жданов отверждает, первое объяснение заключается в том, что, вероятно, украинские Вооруженные Силы (ВСУ) использовали малозаметные крылатые ракеты, такие как Storm Shadow или Scalp.

Второе объяснение состоит в том, что предварительно было обеспечено доминирование в воздушном пространстве над данной территорией Крымского полуострова.

"ВСУ уже провели успешные атаки, уничтожив по меньшей мере две российские ЗРК С-400 в Крыму. Это дало Украине возможность освободить юго-западное побережье Крыма от ракетных комплексов и уничтожить радиотехнические средства разведки, включая радиотехнический полк в Евпатории, который использовался для отслеживания взлетов авиации и пусков ракет" - делится эксперт, подмечая, что другой такой станции у них нет.

Олег Жданов также отметил, что ВСУ получили контроль над вышками Бойко, что позволило им контролировать практически всю северо-западную акваторию Черного моря. По его словам, Севастополь стал самой западной точкой, куда могут заходить корабли рф.

Олег Жданов утверждает, что причина в утренних ракетных атаках со стороны России связана с психологией и медициной. Он пояснил, что утреннее состояние человека является наиболее уязвимым. После ночи бессонного боевого дежурства люди исчерпаны и чувствуют сильное желание отдохнуть.

Остаются лишь несколько часов до завершения дежурства, и это время ощущается как самое тяжелое.

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