Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОГА, с утра российская авиация атаковала Берислав.
Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы.
Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Пока известно об одном погибшем и нескольких травмированных.
Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом.
Информация о последствиях и раненых пока еще устанавливается.
Берислав до войны.
Добавим, что минувшей ночью враг обстрелял Херсон. Повреждено здание учебного заведения.
Кроме того, около 05:00 армия РФ ударила из авиации по населенным пунктам - Ольговка и Львово.
В Херсонской ОГА также сообщали, что за минувшие сутки противник совершил 87 обстрелов, выпустив почти 500 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
По Херсону враг выпустил 23 снаряда.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания медицинского и учебного заведения, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе; территорию и постройки заводов в Херсоне.
Из-за российской агрессии за прошедшие сутки на Херсонщине 2 человека погибли, еще 11 - получили ранения.
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