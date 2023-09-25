Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОГА, с утра российская авиация атаковала Берислав.

Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы.

Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Пока известно об одном погибшем и нескольких травмированных.

Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом.

Информация о последствиях и раненых пока еще устанавливается.

Берислав до войны.

Добавим, что минувшей ночью враг обстрелял Херсон. Повреждено здание учебного заведения.

Кроме того, около 05:00 армия РФ ударила из авиации по населенным пунктам - Ольговка и Львово.

В Херсонской ОГА также сообщали, что за минувшие сутки противник совершил 87 обстрелов, выпустив почти 500 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 23 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания медицинского и учебного заведения, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе; территорию и постройки заводов в Херсоне.

Из-за российской агрессии за прошедшие сутки на Херсонщине 2 человека погибли, еще 11 - получили ранения.

Последние новости Украины:

Внезапно умер известный украинский нардеп и политик - что известно.

Выход на границы 91 года не будет означать конец войны - к чему готовиться.

Грань между второй и третьей линией обороны указана на важную деталь перед битвой за Токмак.