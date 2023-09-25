Все указывает на то, что проводится подготовка к масштабным военным операциям, подмечает эксперт.

В ближайшей перспективе можно ожидать усиления военных действий на Крымском полуострове. Этот факт не случаен, так как уже появились призывы от украинских властей к гражданскому населению покинуть временно оккупированный Крым. Полковник запаса ВСУ, опытный летчик и военный эксперт Роман Свитан рассказал детальнее о ситуации.

Свитан предостерегает о возможном нарастании интенсивности боевых действий, которые могут затронуть и мирное население. Поэтому призывы властей к эвакуации с полуострова становятся все более актуальными.

"Когда правительственные органы делают подобные призывы, это может свидетельствовать о близком увеличении военных ударов. Это также подразумевает, что украинская сторона ожидает сбивания ракет, что может привести к падению обломков на гражданские объекты" - делится эксперт.

Все указывает на то, что проводится подготовка к масштабным военным операциям в Крыму, также подметил Свитан.

Также эксперт напомнил, оперативное пространство перед Вооруженными Силами Украины начнет раскрываться уже за Токмаком, а более точно, за железной дорогой.

По его словам, до этого момента украинским войскам приходилось преодолевать плотную оборону российских вооруженных сил, которые превратили каждую высотку в огневую точку и каждый населенный пункт в рубеж обороны.

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