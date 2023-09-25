Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Донеччини, протягом доби окупанти били по мирному населенню Донецької області понад 20 раз.

Ворог бив з авіації, РСЗВ «Град», «Ураган», артилерії. Під вогнем опинилися Авдіївка, Часів Яр, смт Курахівка, Нью-Йорк, Північне, села Богоявленка, Галицинівка, Ласточкине.

Внаслідок атак пошкоджено 18 цивільних об’єктів: 12 приватних будинків, господарча споруда, трактор, автомобіль, ЛЕП.

«З артилерії російські війська накрили Зарічне, вбили двох людей – 33-річного чоловіка та його матір», - розповіли в поліції про трагічні наслідки однієї з атак.

Крім того, росія скинула на Торецьк керовану авіабомбу «ФАБ-250». Пошкоджень зазнали приватний будинок та автомобіль.

По Новоселівці Першій окупанти били з «Градів», «Ураганів» та артилерії. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, господарчу споруду, трактор, лінію електропередач.

На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.

Додамо, за минулу добу військовослужбовці рф здійснили 140 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області.

Внаслідок атак надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Жителі мирних громад не постраждали.

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